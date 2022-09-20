Северная Корея опровергла поставки оружия в Россию

КНДР опровергла поставки оружия и боеприпасов России, сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), передает Reuters.

«Недавно США и другие враждебные силы говорили о «нарушении резолюции» СБ ООН, распространяя «слухи о сделках с оружием» между КНДР и Россией. Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать», - заявил заместитель генерального директора Главного бюро оборудования Министерства обороны страны.

Имя собеседника агентства не уточняется. Он также посоветовал Вашингтону «держать рот на замке» и прекратить распространять слухи.