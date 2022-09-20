Премьер Израиля предложил эвакуировать евреев из России

После объявления частичной мобилизации в России премьер-министр Израиля Яир Лапид предложил увеличить число авиарейсов в страну, чтобы позволить российским евреям эмигрировать, сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

Также Лапид, возглавляющий по совместительству МИД Израиля, поручил принимать больше иммигрантов из России. Для этого потребуется выдавать больше виз и обеспечить размещение мигрантов в стране, уточняет Israel Hayom.

Согласно данным еврейского агентства «Сохнут», до начала войны с Украиной в России проживало 165 тыс. людей еврейского происхождения. После 24 февраля из России эмигрировали 20,5 тыс. евреев.