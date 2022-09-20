Евросоюз расширит санкции против руководства России

Европейский союз (ЕС) объявил о намерении ввести в отношении России новые санкции. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.

По его словам, дополнительные ограничения коснутся российского руководства и будут введены как можно скорее. Он отметил, что в санкционный список войдут лица, вовлеченные в организацию «референдумов» о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России, а также россияне, ответственные за «другие нарушения международного права»: «Новые санкции будут как индивидуальными, так и секторальными».

По данным агентства, восьмой пакет санкций может быть утвержден в середине октября.