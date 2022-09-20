В начале турецкая делегация вместе с министром здравоохранения Азербайджанской Республики Теймуром Мусаевым, прибыв в Аллею почетного захоронения, почтила память основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Начался двухдневный рабочий визит делегации во главе с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджа в Азербайджан.

После чего возложены цветы к могилам выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, видного общественного деятеля, организатора здравоохранения Азиза Алиева и известного ученого Тамерлана Алиева.

Затем гости побывали в Шехидляр хиябаны, где с уважением почтили память героических сынов Родины, павших во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложили цветы на их могилы, был также возложен венок к мемориалу «Вечный огонь».

Гости также посетили монумент «Турецкое шехидство», воздвигнутый в память о погибших турецких воинах-шехидах в боях за освобождение Баку в 1918 году. К монументу были возложены венок и цветы.

После Фахреттин Коджа оставил запись в книге памяти мемориала.

В рамках визита министр здравоохранения Турции примет участие в «Азербайджано-турецком медицинском бизнес-форуме и выставке». Помимо этого, планируется встреча в Министерстве здравоохранения Азербайджана, а также посещение жемчужины Карабаха и культурной столицы Азербайджана - города Шуша.