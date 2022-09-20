Зеленский предложил создать трибунал для наказания России

Россия должна лишиться права вето в Совете безопасности ООН, по крайней мере, до окончания войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Генассамблее ООН.

«Вы должны быть изолированы от агрессора, который участвует в принятии решений в международной организации, по крайней мере, до тех пор, пока агрессия не прекратится», – сказал Зеленский, обращаясь к членам ООН.

Украинский президент предложил создать специальный трибунал для наказания России.

Зеленский также рассказал, что с начала своего президентства он провел 88 раундов переговоров с Россией, чтобы предотвратить войну.

Он также заверил, что Украина со временем освободит все свои территории. «Мы можем сделать это силой оружия, но нам нужно время», – отметил президент Украины.