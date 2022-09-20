В Москве мобилизовали противников мобилизации

В Москве в нескольких отделах полиции задержанным на акции против мобилизации вручили повестки в военкоматы, сообщили сами задержанные правозащитникам.

Повестки вручили задержанным в ОВД по районам Соколиная гора, Люблино, Измайлово, Южное Тушино, Гагаринское и Проспект Вернадского. Член партии «Яблоко» Кирилл Гончаров опубликовал повестку, которую вручили одному из протестующих в ОВД по Можайскому району.