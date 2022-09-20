В жалобах, направленных в редакцию haqqin.az, местные жители пишут, что дорога, разрушенная несколько лет назад при строительстве водопровода, до сих пор не отремонтирована. Страдают люди и из-за отсутствия системы регулярного вывоза отходов, вследствие чего бесчисленные пакеты с мусором являются органичным элементом уличного интерьера.

Начавшаяся в июне проблема с подачей питьевой воды жителям улицы Рамина Гасымова в поселке Мардакян не решена до сих пор. Впрочем, перебои с водой – далеко не единственная проблема жителей многострадальной улицы.

Но и это не все – в расположенном неподалеку санатории «Апшерон», в одном из корпусов которого проживают вынужденные переселенцы, из строя вышла канализационная линия, и теперь смрад от нечистот, которые выливаются прямо на улицу, смешивается с вонью от гниющих вдоль улицы бытовых отходов и распространяется на несколько километров.

Люди жалуются, что проблемы их массива, в котором проживают около 60 малообеспеченных людей, никого не интересуют.

Живущий в поселке Мардакян Ровшан Мансуров рассказал нам, что воду в дома подают только после неоднократных жалоб, причем исключительно в ночное время. В то же время на других улицах, где расположены благоустроенные виллы, а также в бытовых объектах у моря о проблемах с водой даже не слышали.

«Одну неделю могут подавать воду, а следующие несколько ее нет и в помине! - жалуется Мансуров. – Лето закончилось, мы ждали, что хотя бы осенью ситуация улучшится, но ничего подобного не происходит. Причем воду нам дают обычно в конце каждого месяца накануне выдачи квитанций об оплате. Мы уверены, что наша вода поступает в рестораны и бытовые объекты, расположенные на берегу моря».

В связи с прорванной канализационной трубой местные жители обратились к руководству санатория «Апшерон», но там им сказали, что в дела здания, где проживают поселенцы, они предпочитают не вмешиваться.

«В двух шагах от санатория, где лечат желудочно-кишечные заболевания, царит настоящая антисанитария, - рассказал нам один из жителей. – Мусор здесь перемешивается со сточными водами и нечистотами, это реальный рассадник инфекционных заболеваний под боком бальнеологического санатория, но ни одна живая душа не хочет брать на себя ответственность за этот инфекционный беспредел».

Жители также сообщили, что асфальтовое покрытие местной дороги было разрушено во время прокладки трубопровода, хотя ни «Азерсу», ни местная исполнительная власть ремонтировать дорогу явно не спешат.