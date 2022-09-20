Россия стягивает дополнительные силы в Запорожье

Российское командование стягивает дополнительные военные силы к Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные американского Института изучения войны (ISW).

Источник в Вооруженных силах Украины заявил, что в Запорожскую область стягивают части российской 42-й мотострелковой дивизии, несколько бронетранспортеров из состава 35-й и 74-й мотострелковых бригад проехали через поселок Розовка Запорожской области.

Отмечается, что российская армия за прошедшие сутки не проводила наземных операций в западной части Запорожской области, ограничиваясь обстрелом позиций украинских войск и тыловых районов Николаевской области, добавили специалисты.