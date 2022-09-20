И начальник Генштаба Ирана повторил угрозу Хаменеи Азербайджану: «Мы не потерпим изменения границ региона»

«Как мы неоднократно заявляли, мы не потерпим изменения границ региона, и мы советуем двум странам, Азербайджану и Армении, решить свои проблемы мирными средствами и путем диалога. Мы не развязываем конфликты и войны, но и не отмалчиваемся, когда они начинаются. Мы хотим, чтобы регион был свободен от угроз и полон дружбы и сотрудничества в Западной Азии» , - заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери на военном параде в Тегеране.

Отметим, что военный парад с участием армии, а также военно-морских и военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана начался возле усыпальницы основателя Исламской Революции имама Хомейни в Тегеране и по всей Исламской Республике Иран (ИРИ). Как отмечает агентство IRNA, парад приурочен к Неделе священной обороны, начавшейся накануне в годовщину разразившегося в 1980 году ирано-иракского вооруженного конфликта.

Напомним, что правительство Ирана выступает против реализации «Зангезурского коридора» и всячески препятствует осуществлению проекта, поддерживая позицию правительства Армении. Некоторое время назад верховный правитель аятолла Хаменеи выступил с не менее абсурдным заявлением, указав на тысячелетнюю границу между Ираном и Арменией.