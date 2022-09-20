ЕС готовит новые санкции против российской нефти и алмазов

Европейская комиссия начала готовить новые санкции против России. Пакет предполагает ограничение цен на нефть, а также запрет на импорт алмазов и других предметов роскоши. Кроме того, планируется расширить черный список физлиц, пишет Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

Отмечается, что новые меры обсудят 23 сентября.

В настоящее время страны ЕС, а также США и Канада прорабатывают детали введения потолка цен на российскую нефть, пытаясь заручиться поддержкой других стран, в том числе Индии и Китая.

График внедрения потолка цен хотят согласовать с шестым пакетом санкций ЕС, предусматривающим нефтяное эмбарго с 5 декабря и нефтепродуктовое - с 5 февраля. При этом Россия пригрозила прекратить продажу нефти странам, которые присоединятся к ограничению цен.