Кадыров пообещал «добраться» до Закаева в Украине «любой ценой»

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал добраться до находящегося, по его словам, в зоне «спецоперации» в Украине чеченского оппозиционера Ахмеда Закаева. Об этом он сообщил в Telegram.

«Сейчас он находится в зоне спецоперации, и кто его настигнет первым, должен его уничтожить... Я доберусь до него, даже если весь мир перевернется, я готов даже пойти под трибунал», - сказал глава Чечни.

По словам Кадырова, Закаев «порочит честь чеченского народа и чеченских мужчин», записывая видео с призывами не участвовать на войне в Украине, «бежать» и «покинуть родину».