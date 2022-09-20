Мурад Самедов, собкор 11:52

В ходе выступления в освобожденном Лачине президент Ильхам Алиев вновь обвинил Армению в нежелании выполнять условия акта о капитуляции (имеется в виду Трехстороннее соглашение 10 ноября 2020 года) и попытке затянуть время. Глава государства напомнил, что хотя Армения обязалась в числе прочего предоставить Азербайджану транспортный коридор, обеспечивающий соединение с Нахчыванской Автономной Республикой, официальный Ереван до сегодняшнего не объявил даже его будущий маршрут.

Сегодня ни для кого не секрет, что главным препятствием на пути достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией является не деоккупация азербайджанских анклавов на территории Армении, не разоружение сепаратистской армии и даже не делимитация границ, а именно Зангезурский коридор, одно лишь упоминание которого вызывает в Ереване яростное сопротивление. Выступая во Владивостоке, Никол Пашинян вновь повторил, что Армения готова предоставить Азербайджану дорогу в Нахчыван, которая, правда, ни при каких обстоятельствах не будет иметь статус коридора, то есть статус экстерриториальности. Переведя дух после разгромного поражения в 44-дневной войне, Армения пытается сегодня по-своему трактовать условия трехстороннего Соглашения, утверждая, в частности, что в тексте соглашения от 10 ноября 2020 года отсутствует формулировка «коридор».

Отметим в этой связи, что в пункте № 9 официально обнародованного Трехстороннего соглашения Алиева-Пашиняна-Путина от 10 ноября 2020 года написано: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России». В Соглашении также указано, что по договоренности сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана. А теперь посмотрим, как трактует отсутствие в пункте № 9 существительного «коридор» армянский политический обозреватель Наира Айрумян. «Армянская сторона заявляет, что не отказывается от выполнения этого положения в рамках международно принятых норм. Баку утверждает, что слово «беспрепятственно» означает отсутствие армянских пограничных пунктов и таможни. Россия пытается убедить Армению, что ее контроля будет достаточно, но Ереван пока не соглашается», - отметила Айрумян в интервью изданию «Кавказский узел», добавив, что Россия отказывается обеспечивать юрисдикцию Армении на вероятных дорогах. Но если, как утверждает армянская сторона, в Трехстороннем соглашении речь действительно шла не о коридоре и притязания Баку безосновательны, то почему позицию Армении не отстаивает ее союзник - Российская Федерация? Ведь соглашение было Трехсторонним, и Москва в нем выступала не только наблюдателем, но и гарантом выполнения условий. Отвечая на этот вопрос, бывший министр иностранных дел Армении (1998-2008) Вардан Осканян подчеркнул в статье, опубликованной армянскими СМИ, что в день капитуляции Армении повестку Трехстороннего соглашения фактически диктовал президент Ильхам Алиев.

«После захвата Шуши у Азербайджана была возможность за несколько часов захватить весь Арцах (экс-министр имеет в виду ту часть Карабаха, где проживает армянское население – Прим. ред.), - пишет Осканян. - Нетрудно понять, что на этих позициях Ильхам Алиев выложил в ту ночь на стол максимальные требования: Карабах - часть Азербайджана, Зангезурский коридор, а также решение демаркации границ в пользу Азербайджана, включая анклавы». Но, как указал бывший глава МИД Армении, в переговорных процессах проигравшей стороне, как правило, предоставляется возможность сохранить лицо. «Я предполагаю, что три эти требования выбыли из письменного заявления о прекращении огня, но при этом была достигнута устная договоренность, свидетелем и гарантом которой был Путин», - пишет Осканян. Другими словами, выступающий в качестве посредника президент России Владимир Путин уговорил президента Азербайджана позволить Николу Пашиняну сохранить лицо, не вписывать в официальную часть Трехстороннего соглашения ряд условий Азербайджана, а ограничиться джентльменским соглашением на словах, гарантом выполнения которых выступил президент России. Однако сегодня, воспользовавшись, по всей видимости, международной изоляцией российского лидера, связанной с вторжением России в Украину, Никол Пашинян решил нарушить один из принципиальных пунктов Трехстороннего соглашения.