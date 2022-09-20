Орбан призвал отменить санкции против России до конца года

В случае отмены антироссийских санкций европейская экономика могла бы восстановиться и избежать рецессии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает газета Magyar Nemzet.

На совещании правящей коалиции партии «Фидес» и Христианско-демократической народной партии Орбан заявил, что в этом случае «цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы». По его словам, причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции являются санкции.

Как заявил Орбан, «когда в Брюсселе в начале лета вводились эти санкции», то «евробюрократы» обещали, что «санкции ударят по России, а не по европейцам», но «с тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России».



Орбан призвал членов правящей коалиции «сделать все возможное, чтобы Европа отменила эти санкции не позднее конца года».