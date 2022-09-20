Беларусь запрещает вывоз автомобилей и смартфонов

Совет министров Беларуси с 23 сентября вводит временный запрет на вывоз за пределы республики более 250 видов промышленных товаров. Постановление об этом опубликовано на национальном правовом портале.

Оно также запрещает вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из республики в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС.

В список запрещенных к вывозу промтоваров включены, в частности, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и т.д.