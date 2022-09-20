Армяне вновь обстреляли Кельбаджар

Сегодня ночью, 22 сентября, подразделения Вооруженных сил Армении предприняли очередную попытку провокации в направлении Кельбаджарского района на азербайджано-армянской государственной границе.

Как сообщили haqqin.az в Минобороны Азербайджана, армяне открыли огонь из крупнокалиберного оружия, гранатометов и минометов по подразделениям азербайджанской армии, расположенным на Кельбаджарском направлении.

Также отмечается, что диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась совершить налет, заминировав ущелья в указанных районах.

В результате ответных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, противник был вынужден отступить. Отметим, что армянская сторона, распространяя дезинформацию о якобы обстреле своих подразделений, пыталась создать почву для совершенной провокации.

Минобороны заявляет, что вся ответственность за очередную напряженность на азербайджано-армянской государственной границе лежит именно на военно-политическом руководстве Армении.