В Иране недоступны Instagram и WhatsApp

Приложение Instagram и мессенджер WhatsApp с вечера среды недоступны на территории Ирана на фоне протестов, сообщило агентство Fars со ссылкой на решение соответствующих органов.

По информации, доступ к этим сервисам серьезно ограничен с вечера среды. В качестве основной причины подобного решения власти называют "действия оппозиционных элементов, подрывающие основы национальной безопасности", которые осуществлялись посредством указанных платформ.

Информации о длительности ограничений пока не приводится.