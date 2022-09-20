Пашинян попросил соратников воздержаться от критики ОДКБ

После последних событий на армяно-азербайджанской границе в Ереване резко обострилось отношение к ОДКБ. Недовольство озвучивается и на самом высоком уровне, в том числе о членстве Армении в организации, пишет газета «Паст».

По данным газеты, прозападное крыло правящей партии «Гражданский договор» настаивает на скорейшем выходе Армении из ОДКБ. Этот вопрос обсуждался и на состоявшейся несколько дней назад встрече с послом США в Армении Линн Трейси.

Согласно источнику издания в партии, на этой встрече представителям «Гражданского договора» было рекомендовано посредством записей в соцсетях и интервью тиражировать антироссийские тезисы, жестко критиковать действия ОДКБ.

В то же время отмечается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал членов своей команды воздерживаться от резких заявлений и излишней активности, лишь иногда говорить на тему выхода страны из ОДКБ.