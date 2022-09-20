Икрам Нур, автор haqqin.az 12:21

Иран сотрясают бунты, начавшиеся после смерти Махсы Амини, 22-летней иранки из Иранского Курдистана, которую сотрудники полиции нравов забили в участке. Волнения охватили 43 города, к протестам присоединились религиозные центры страны Кум и Мешхед. Власти официально подтверждают гибель трех протестующих. Казалось бы, консерваторы полностью победили. Путем хитрых манипуляций сначала получили подконтрольный парламент, затем – провели Ибрахима Раиси, а потом уже и выдавили реформаторов со всех более заметных мест. Но проблем Ирана это не решило. Поскольку не в реформаторах у власти они заключались.

Проблемы крылись в системном социально-экономическом кризисе, охватившем всю страну, все ее сферы. Куда ни ткни – всюду прорехи и нехватка. Куда ни взгляни – всюду узкие места и отсутствие перспектив, что неминуемо ведет к ухудшению положения населения. Люди разочарованы и раздражены, а нынешнее правительство мало что может сделать, чтобы поднять им настроение. «Победы» на внешнеполитических фронтах, о которых постоянно твердит официальная пропаганда, простых иранцев уже не радуют – их в карман не положишь и хлеба на них не купишь. Власти это понимают, а потому старались на население не сильно-то «закручивать гайки» и к почти ежемесячным протестам, то из-за воды, то из-за роста цен, относились достаточно снисходительно. Разве что чуть чаще начали гонять владельцев собак, разве что чуть чаще стали задерживать за «ненадлежащий хиджаб». Как выяснилось – и этого оказалось достаточным, чтобы полыхнуло со всей широтой иранской души…

Отрубить в этих условиях интернет – решение столь же очевидное, сколь и бесполезное. Даже вредное, поскольку слухи-то никто не отменял, а они для властей пострашнее Инстаграма будут. Но других решений у иранских властей нет. Они оказались в патовой ситуации: сделать шаг назад или пересмотреть свое отношение к хиджабу они не могут, старцы в Куме этого не поймут. А ужесточать репрессии опасно, поскольку совершенно неизвестно, как к этому отнесется население, все может обернуться для нынешних властей весьма печально. Будучи гроссмейстерами шахматной игры в том, что касается международной политики и внешней экспансии, иранские власти в вопросах экономики и социально-экономического развития страны постоянно, подчеркиваю – постоянно, проявляют изумительную беспомощность. За что они в этой сфере не берутся – от борьбы с инфляцией и коррупцией до создания зон свободной торговли – всякий раз выходит как-то нелепо и только ухудшает ситуацию. И дело даже не в какой-то уникальной криворукости иранских властей, а в их постоянном стремлении пройти по тонкому лезвию между необходимыми для страны реформами и обязательным для каждого чиновника соблюдения официальной идеологии. Чуть что не так – старцы в Куме, находящиеся в том возрасте, когда и имя-то свое не каждое утро вспомнишь, поднимают большой шум. Дескать, это против устоев Исламской республики, тех, которые они сами же и устанавливали четыре десятилетия назад, когда мир был совсем иным.