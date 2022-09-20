Тер-Петросян соберет реваншистов и скажет: не надо воевать с Азербайджаном

В ближайшие дни состоится встреча трех экс-президентов Армении – Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, в которой будет участвовать также Католикос Гарегин II.

Как пишет газета «Грапарак», встреча, по всей вероятности, состоится в Эчмиадзине. Тема встречи – сложившаяся в Армении тяжелая ситуация.

Примечательно, что с инициативой встречи выступил первый президент страны Левон Тер-Петросян, который поставил перед собой задачу объяснить остальным об угрозах, стоящих перед Арменией, если она пойдет на столкновение с Азербайджаном, посему попытается уговорить, чтобы вместе поддержали действующую власть.