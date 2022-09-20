Жительница российского Улан-Удэ написала в соцсетях, что к ней домой из военкомата пришли за ее братом, который скончался два года назад.

«Сегодня из военкомата пришли за моим умершим 2 года назад братом. Хочу отметить, брат в армии не служил вообще никогда, ибо по состоянию здоровья не подходил!» - поделилась гражданка РФ.

По словам женщины, сначала посетители не поверили, что ее брат мертв, а потом принесли извинения.

«Как теперь верить этим листовкам, что не кто-то не подлежит мобилизации и что она "частичная"? Если за мертвыми приходят? С одной стороны смешно - у них все сведения устаревшие, с другой - Бурятия как всегда - впереди планеты всей - готовы к поставкам мяса!» - выразила возмущение Семенова.