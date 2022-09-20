Синоптики о погоде в Баку на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, прогнозируется северо-восточный ветер, который ближе к вечеру сменится на северо-западный, передает Национальная гидрометеорологическая служба.
Температура воздуха на полуострове составит ночью 19-21, днем - 26-30 градусов тепла, в Баку ночью - 19-21, днем - 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80 процентов.