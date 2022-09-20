Аваз Зейналлы: за магазин – 11 тысяч манатов, за участок – 7 тысяч манатов, за нажим на ЖЭКи – 50 тысяч манатов…

Отмечено, что продолжается следствие по уголовному делу, связанному с неправомерными действиями генерального директора ООО «Xural Yayınları» Зейналова Аваза Тапдыг оглу, заместителя директора ООО «Səda TV», фактического руководителя одноименного интернет-канала Шукюрова Эльнура Закир оглу и Садыгова Эльчина Али оглу.

Генеральная прокуратура огласила подробности нового обвинения, выдвинутого против арестованного ютубера Аваза Зейналлы. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Генпрокуратуры.

Следствием установлены обоснованные подозрения, что ряд субъектов СМИ вступили в сговор с целью действий в интересах отдельных лиц, используя возможности имеющихся у них интернет-каналов для незаконного влияния на решения должностных лиц различных государственных органов и принятия обещанных ими решений физическим лицам:

«Были установлены обоснованные подозрения в том, что Аваз Зейналов – должностное лицо, генеральный директор ООО «Xural Yayınları», Эльнур Шукюров – должностное лицо, заместитель директора ООО «Səda TV», фактический руководитель одноименного интернет-канала и Рагимов Теймур Сабир оглу, знакомый последнего, заранее вступили в сговор, договорившись о распределении между ними подлежащих получению денежных средств. Используя влияние «Xural TV», они в обмен на средства в размере 11.070 манатов получили в Исполнительной власти города Сумгаит разрешение на строительство магазина на пустующем земельном участке, расположенном за квартирой № 25, на первом этаже дома № 17/18, в 29-ом квартале города Сумгаит. Группа «журналистов-рэкетиров» оказывала давление на чиновников с целью приватизации участка в пользу Назакат Джафаровой. Таким образом были получены документы на изменение целевого назначения указанной квартиры на нежилое помещение, а также документы относительно проекта строящегося магазина.

Кроме того, по той же предварительной договоренности, Аваз Зейналов и Эльнур Шукюров получили 7 тысяч манатов за получение разрешения на строительство магазина напротив дома их знакомого – Велиева Тельмана Гусейн оглу на улице Эльшан Мехтиев, поселка Сабунчи Сабунчинского района Баку. И в этом вопросе рэкетиры использовали влияние интернет-канала «Xural TV».

Как сообщалось ранее, А.Зейналов и Э.Шукюров получили 50 тысяч манатов для оказания незаконного влияния на Сураханское районное жилищно-коммунальное хозяйство с целью получения необходимых документов, связанных с приватизацией находящихся на балансе ЖКХ 0,57 гектара земли и здания площадью 168 квадратных метров.

Следствие установило обоснованные подозрения, что Эльнур Шукюров совершил указанное деяние в составе группы лиц, заранее вступивших в сговор с Авазом Зейналовым.

На основании собранных доказательств Зейналову Авазу Тапдыг оглы и Шукюрову Эльнуру Закир оглы было повторно предъявлено обвинение по статье 312-1.1 УК Азербайджанской Республики (неправомерное воздействие на решение должностного лица – торговля влиянием). Рагимов Теймур Сабир оглу был объявлен в розыск по статье 312-1.1 УК.

Продолжаются следственные мероприятия в целях выявления иных противоправных действий обвиняемых лиц, а также обеспечения установления и привлечения к уголовной ответственности иных субъектов СМИ и их представителей, участвовавших в таких действиях, а также иных лиц.

О ходе расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация.