Глава Еврокомиссии оценила вероятность отказа Швеции от членства в НАТО

Смена власти в Швеции на коалицию правых партий не повлияет на решение Стокгольма о вступлении в НАТО. Так глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN оценила вероятность отказа Швеции от членства в альянсе.

«Совершенно точно нет. Это четкое желание населения Швеции. Я абсолютно убеждена, что этот вопрос будет продвигаться», - отметила она.