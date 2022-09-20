Ильхам Алиев выделил деньги на восстановление школ в Лачине и Забухе

В четверг, 22 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах, связанных с проектированием, капитальным ремонтом и восстановлением здания полной средней школы № 2 города Лачин.

Согласно распоряжению, Министерству науки и образования выделено 800 тысяч манатов из средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Другим распоряжением, глава государства выделил 300 тысяч манатов на восстановление здания полной средней школы в селе Забух.