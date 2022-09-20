Ален Делон возьмет интервью у Зеленского

Французский актер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает телеканал BFMTV.

Интервью состоится 23 сентября. До этого Ален Делон выразил поддержку Украине на фоне военных действий в этой стране. «То, что происходит с Украиной, меня глубоко огорчило и тронуло», - сказал он.

Кроме того, на днях 86-летний актер участвовал в специальной телепрограмме об украинском поэте Тарасе Шевченко и прочел в прямом эфире несколько строк из его стихотворения.