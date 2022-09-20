В четверг, 22 сентября, в Баку состоялась церемония открытия «Азербайджано-турецкого медицинского бизнес-форума и выставки». Мероприятие организовано при поддержке министерств здравоохранения обеих стран.

В начале прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Турции. Участники медицинского бизнес-форума минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Выступивший на церемонии открытия министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что дружеские связи между Турецкой Республикой и Азербайджаном носят особый характер. В своей речи министр подчеркнул, что впервые организуемый в нашей стране «Азербайджано-турецкий медицинский бизнес-форум и выставка» является еще одним подтверждением высокого уровня отношений между братскими странами: «Сегодня для системы здравоохранения и медицинского сообщества наших стран знаменательный день. Дружеские и искренние отношения глав государств служат дальнейшему углублению нашего сотрудничества во всех сферах, в том числе и в сфере здравоохранения».

По его словам, около 200 наших соотечественников были отправлены на лечение в Турцию при поддержке Фонда «YAŞAT», созданного для оказания поддержки пострадавшим и семьям шехидов в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики. Министр также отметил, что Азербайджанский медицинский университет сотрудничает примерно с 20 университетами Турции: «Ярким показателем успешности взаимоотношений двух стран в сфере медицинского образования является то, что в настоящее время более 700 граждан Турции получают высшее медицинское образование в Азербайджанском медицинском университете».