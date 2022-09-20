В Баку начался азербайджано-турецкий медицинский бизнес-форум фото
В четверг, 22 сентября, в Баку состоялась церемония открытия «Азербайджано-турецкого медицинского бизнес-форума и выставки». Мероприятие организовано при поддержке министерств здравоохранения обеих стран.
В начале прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Турции. Участники медицинского бизнес-форума минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны.
Выступивший на церемонии открытия министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что дружеские связи между Турецкой Республикой и Азербайджаном носят особый характер. В своей речи министр подчеркнул, что впервые организуемый в нашей стране «Азербайджано-турецкий медицинский бизнес-форум и выставка» является еще одним подтверждением высокого уровня отношений между братскими странами: «Сегодня для системы здравоохранения и медицинского сообщества наших стран знаменательный день. Дружеские и искренние отношения глав государств служат дальнейшему углублению нашего сотрудничества во всех сферах, в том числе и в сфере здравоохранения».
По его словам, около 200 наших соотечественников были отправлены на лечение в Турцию при поддержке Фонда «YAŞAT», созданного для оказания поддержки пострадавшим и семьям шехидов в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики. Министр также отметил, что Азербайджанский медицинский университет сотрудничает примерно с 20 университетами Турции: «Ярким показателем успешности взаимоотношений двух стран в сфере медицинского образования является то, что в настоящее время более 700 граждан Турции получают высшее медицинское образование в Азербайджанском медицинском университете».
Теймур Мусаев выразил надежду, что совместный медицинский бизнес-форум послужит платформой для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности турецких бизнес-субъектов в сфере здравоохранения Азербайджана. «Мы высоко оцениваем значение форума в развитии существующих между нашими странами связей в сфере фармацевтики и медицинского оборудования. Мы верим, что наше сотрудничество будет активно продолжаться и укрепляться, а медицинский форум создаст новые возможности для инвесторов. Совместная деятельность в сфере здравоохранения послужит повышению удовлетворенности наших граждан системой здравоохранения, улучшению здоровья населения и повышению качества жизни», - отметил в заключение министр здравоохранения Азербайджана.
В начале своего выступления министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа выразил соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами в результате провокаций Армении. Фахреттин Коджа передал участникам медицинского бизнес-форума слова приветствия и теплые пожелания Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и братского турецкого народа.
Особо отметив блестящую и безоговорочную Победу Азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в Отечественной войне, турецкий министр подчеркнул, что счастлив находиться в Баку - древнейшем городе тюркского мира, - который 15 сентября 1918 года под руководством Нуру-паши был освобожден от оккупации.
Фахреттин Коджа подчеркнул, что Турция и Азербайджан являются двумя важными центрами силы: «Как и в любой области, наше сотрудничество в сфере медицины идет по нарастающей. Уверен, что медицинский бизнес-форум расширит наше текущее сотрудничество и подготовит почву для создания новых планов. Нам еще предстоит много работы в этой области».
Затем Теймур Мусаев и Фахреттин Коджа ознакомились со стендами медицинского бизнес-форума, побеседовали с представителями участвующих в выставке компаний об их достижениях и программах дальнейшего развития.
В завершение министры здравоохранения Турции и Азербайджана ответили на вопросы представителей СМИ. Медицинский бизнес-форум продолжил работу сессиями и панельными заседаниями, на которых были заслушаны доклады и проведены широкие дискуссии по теме.
Отметим, что «Азербайджано-турецкий медицинский бизнес-форум и выставка» завершится 23 сентября.