Эстония не приютит избегающих мобилизации россиян

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что республика не намерена предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации, и предлагает им на родине заняться антивоенной деятельностью, передает CNN.

По ее словам, Эстония принимает украинских беженцев от войны, а каждый гражданин должен нести ответственность за действия своей страны, что относится и к россиянам.

«Так что мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны. Они должны выступить и заявить, что они против этой войны», - заявила Каллас.