Россияне останутся без импортного алкоголя

Крупные ритейлеры могут остаться без импортного алкоголя на полках в ближайшие три месяца, если правительство не разрешит им ввозить крепкие напитки по параллельному импорту, сообщает Ассоциация компаний розничной торговли.

С июня по август ассортимент иностранного алкоголя у ритейлеров сократился на 40-95% год к году, а импорт упал в среднем на 60-100%, отмечают в Ассоциации. Так, например, полностью прекратились поставки игристых вин из региона Шампань, на 70% упал импорт виски и на 60% – французского коньяка и импортного пива. В то же время закупочные цены выросли с февраля на 27-40%, а по некоторым позициям – на 70%.

Ассоциация ритейлеров в начале сентября попросила Минпромторг разрешить им ввозить крепкий алкоголь по параллельному импорту, который не предполагает согласия производителя. Глава ведомства Денис Мантуров призвал Минфин и Минсельхоз принять соответствующее решение до конца сентября, поскольку в противном случае заполнить полки алкоголем к новому году не получится.