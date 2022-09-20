«Азеригаз» предупреждает о временных перерывах в газоснабжении

Завтра временно будет ограничено газоснабжение четырех районов Азербайджана. Об этом haqqin.az заявили в ПО «Азеригаз».

Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе высокого давления «Евлах-Шеки-Балакен» с 09:00 часов 23 сентября до завершения работ будет приостановлена подача газа на газораспределительных станциях «Джафарабад», «Ашагы Гейнюк», «Гах», «Алиабад», «Загатала», «Маков», «Катех», «Балакен» и измерительного узла «Шекинский кирпичный завод».

На период проведения ремонтных работ полностью будет приостановлено газоснабжение Гахского, Загатальского, Балакенского районов, а также большей части Шекинского района.