Иран, Россия и Китай проведут совместные военные учения

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в ходе пресс-конференции на параде заявил о планах провести совместные учения военно-морских сил (ВМС) с Россией и Китаем осенью 2022 года, сообщает Mehr News.

«Учения с участием ВМС Ирана, России и Китая пройдут в северной части акватории Индийского океана осенью этого года», - сказал он.

Отмечается, что Пакистан, Оман и некоторые другие страны также примут участие в учениях.