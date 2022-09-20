Медведев пообещал защищать «присоединенные территории» ядерным оружием

«Референдумы» (на захваченных территориях Украины) состоятся и они будут приняты в состав России, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, «защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооруженными силами России»: «Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах».

Медведев призвал «разных отставных идиотов с генеральскими лампасами не пугать Россию разговорами про удар НАТО по Крыму». «Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее. А вот западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет».