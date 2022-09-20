В российских аэропортах начали допрашивать мужчин

Российские власти ввели негласное ужесточение контроля за выездом из страны после того, как президент страны Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации населения, сообщают российские СМИ.

В московских аэропортах, столкнувшихся с волной массового бегства мужчин, начали проводить проверки вылетающих, рассказали очевидцы.

По словам одного из них, вылетавшего в Грузию, пограничники на паспортном контроле отводят молодых людей для «допроса», проверяют военные билеты. Их также интересует, куда и зачем летит человек и когда были куплены билеты.