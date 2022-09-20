В Женеве состоялась учредительная конференция Швейцарско-Азербайджанской торгово-промышленной палаты

В мероприятии, организованном Швейцарско-Азербайджанской торгово-промышленной палатой при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Посольства Азербайджанской Республики в Швейцарской Конфедерации, приняли участие представители компаний, входящих в состав палаты, а также государственных структур обеих стран.

Фуад Искендеров, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Швейцарской Конфедерации, Мюриэль Пеневер, посол Швейцарской Конфедерации в Азербайджане, Клод Хэйги, президент Швейцарско-Азербайджанской Торгово-промышленной палаты, Орхан Мамедов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Юсиф Абдуллаев, руководитель Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики - AZPROMO, Марьям Алмасзаде, президент «SOCAR Trading», Рауф Халилов, генеральный директор «ISR Holding», выступили на мероприятии, рассказав о сотрудничестве между нашими странами, деятельности палаты, расширении связей между бизнесменами.

Начальник отдела двусторонних экономических отношений Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарской Конфедерации (SECO) и представитель Федерального совета по торговым соглашениям, швейцарский сопредседатель «Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Федеральным советом Швейцарии», посол Эрвин Боллинджер направил участникам конференции поздравительное письмо. В письме выражались пожелания успехов в деятельности Палаты и поддержка правительства Швейцарии.

В рамках мероприятия были представлены презентации KOBİA о механизмах поддержки МСП в нашей стране, AZPROMO - об инвестиционном потенциале Азербайджана, SACCI - об интерактивных площадках и о сайте палаты.

Затем был утвержден новый состав палаты, избран совет директоров и новые члены палаты, обсуждена работа, которую предстоит проделать в рамках палаты в предстоящий период, и организованы двусторонние встречи между азербайджанскими и швейцарскими компаниями, являющимися членами SACCI.