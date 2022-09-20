Эрдоган обсудит работу системы «Мир» в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в пятницу провести «встречу на высоком уровне», в ходе которой будет обсуждаться российская платежная система «Мир», сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что помимо этого в ходе совещания будет обсуждаться «соглашение с Россией, возможные санкции, Стамбульская биржа, экономическая ситуация в целом». Других подробностей агентство не приводит.