В Товузе закрыли АЗС: не соответствовала требованиям пожарной безопасности фото
В соответствии со своими полномочиями Госслужба пожарного надзора МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в стране.
Так, в ходе проверки на АЗС ООО «Валех», расположенной в селе Абулбейли Товузского района, были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности. Данные недостатки представляли непосредственную угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде, имущественным интересам государства:
- при реконструкции и расширении объекта проектная документация на строительство не была согласована с органами Госпожнадзора;
- приказом по обеспечению пожарной безопасности не определен противопожарный режим;
- территория объекта вовремя не очищалась от горючих отходов, мусора, сухой травы и листьев;
- на территории не установлены предупреждающие знаки пожарной безопасности;
- электроприборы установлены не в соответствии с требованиями «Правил устройства электроприборов»;
- объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами;
- эксплуатация и ремонт топливных баков не производились в соответствии с требованиями соответствующих действующих руководящих документов, баки не размещались в специально отведенном по проекту месте;
- объект не застрахован в обязательном порядке и т.д.
Таким образом, сложившаяся ситуация показывает, что в результате продолжения эксплуатации объекта пожар, который может возникнуть там в любой момент, в короткие сроки расширится и сделает трагедию неизбежной.
Учитывая изложенное, было принято решение о немедленном прекращении деятельности АЗС.