В соответствии со своими полномочиями Госслужба пожарного надзора МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в стране.

Так, в ходе проверки на АЗС ООО «Валех», расположенной в селе Абулбейли Товузского района, были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности. Данные недостатки представляли непосредственную угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде, имущественным интересам государства:

- при реконструкции и расширении объекта проектная документация на строительство не была согласована с органами Госпожнадзора;

- приказом по обеспечению пожарной безопасности не определен противопожарный режим;

- территория объекта вовремя не очищалась от горючих отходов, мусора, сухой травы и листьев;

- на территории не установлены предупреждающие знаки пожарной безопасности;

- электроприборы установлены не в соответствии с требованиями «Правил устройства электроприборов»;

- объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами;

- эксплуатация и ремонт топливных баков не производились в соответствии с требованиями соответствующих действующих руководящих документов, баки не размещались в специально отведенном по проекту месте;

- объект не застрахован в обязательном порядке и т.д.