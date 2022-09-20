Российских мигрантов заставят «заслужить» гражданство

Мигрантов, недавно получивших российское гражданство, могут лишить паспорта РФ за отказ служить в армии России, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Причем лишать гражданства предлагают не только отказавшихся служить мужчин, но и членов их семей.

Нововведение, по словам Кабанова, коснется уроженцев Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, владеющих российским паспортом менее 10 лет.

«Такая инициатива будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в спецоперации в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине», – считает член СПЧ.