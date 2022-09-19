В Шуше продолжается первый международный шахматный турнир Shusha Chess 2022.

В эти минуты идет 4-й тур.

Нана Дзагнидзе после вчерашней победы над нашей Гюнай Мамедзаде сегодня взяла верх над турчанкой Кюброй Озтюрк и еще одной азербайджанской шахматисткой Гюльнар Мамедовой.

Оба показывают стопроцентный результат, набрав 6 очков из 6-ти возможных. Шахрияр Мамедъяров во 2-м туре обыграл Рауфа Мамедова, а в 3-м – китайца Ванг Хао.

После 3 туров на Shusha Chess лидируют Шахрияр Мамедъяров и грузинка Нана Дзагнидзе.

Вчера был сыгран один тур в рапид. Сегодня все участники и участницы проведут еще по четыре партии.

В 1-м туре победы, напомним, одержали Шахрияр Мамедъяров, Васиф Дурарбейли и индийский шахматист Сантош Гуджрати Видит. А в женском соревновании успешно стартовали грузинка Нана Дзагнидзе и турчанка Кюбра Озтюрк.

В эти минуты идут партии 2-го тура. За победу в рапиде дается 2 очка, за ничью – 1.

Участники сыграют 9 туров в рапид и блиц. Shusha Chess 2022 завершится 24 сентября. Победитель определится по сумме набранных очков в рапиде и блице. Призовой фонд соревнования – 150 тысяч манатов.