В Баку покажут фильм о победе Азербайджана – «Старые чемоданы»

Художественный фильм «Старые чемоданы» производства Министерства труда и социальной защиты населения, Центра инклюзивного развития и творчества «DOST», «RS Production» и инклюзивного театра «OYUN» будет транслироваться с 29 сентября в кинотеатрах «CinemaPlus» Баку.

Фильм посвящен славной победе Азербайджана во Второй Карабахской войне. Основными спонсорами фильма, являющегося образцом инклюзивного кино, являются Министерство труда и социальной защиты населения и «RS Production». Другими спонсорами являются АО «Бакинский международный морской торговый порт» и «AK Company».

Фильм «Старые чемоданы» - пример инклюзивного творчества. В картине приняли участие более 20 человек с инвалидностью, в актерском составе около 90 человек.