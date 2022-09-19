В Баку покажут фильм о победе Азербайджана – «Старые чемоданы»
Художественный фильм «Старые чемоданы» производства Министерства труда и социальной защиты населения, Центра инклюзивного развития и творчества «DOST», «RS Production» и инклюзивного театра «OYUN» будет транслироваться с 29 сентября в кинотеатрах «CinemaPlus» Баку.
Фильм посвящен славной победе Азербайджана во Второй Карабахской войне. Основными спонсорами фильма, являющегося образцом инклюзивного кино, являются Министерство труда и социальной защиты населения и «RS Production». Другими спонсорами являются АО «Бакинский международный морской торговый порт» и «AK Company».
Фильм «Старые чемоданы» - пример инклюзивного творчества. В картине приняли участие более 20 человек с инвалидностью, в актерском составе около 90 человек.
Герои полнометражного художественного фильма – люди, в жизни которых война оставила глубокие болезненные шрамы, в основном женщины. Сюжетная линия фильма связана с событиями Первой Карабахской войны и завершается оптимистичным, гордым финалом, отражающим победу Азербайджана в 44-дневной войне.
Автор сценария фильма Севда Султанова, режиссер-постановщик Саида Хагвердиева, оператор-постановщик Шахмар Сафароглу, художник-постановщик Афшан Асадова, главный продюсер Парвина Исмайлова.
В фильме снялись народные артисты Мамедсафа Гахраманов, Парвана Гурбанова, заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Насиба Эльдарова, Шафаг Алиева, Земфира Абдулсамедова.
Фильм с участием 25 участников Второй Карабахской войны будет показан в кинотеатрах «CinemaPlus» с 29 сентября.