Племянник Назарбаева признал свою вину в суде

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы признал свою вину по делу о хищениях средств в особо крупном размере, пишут казахстанские СМИ.

Сообщается, что Сатыбалдыулы также возместил ущерб в размере 40 миллиардов тенге (88 млрд долларов).

Прокурор запросил для Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и попросил суд запретить ему занимать определенные должности сроком на десять лет. Кроме того, обвинение настаивает на лишении племянника Назарбаева звания генерал-майора органов национальной безопасности.

Кайрат Сатыбалдыулы был задержан 13 марта этого года. Его поместили в изолятор по подозрению в хищении средств в компании крупнейшего телекоммуникационного оператора Казахстана «Казахтелеком», а также в злоупотреблении полномочиями.