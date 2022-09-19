Джейхун Байрамов: некоторые страны не обеспечивают безопасность наших посольств

«Организация охраны посольств в Азербайджане на высоком уровне является наглядным показателем того, с какой ответственностью Азербайджанское государство относится к международным обязательствам». Об этом в интервью REAL TV заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, все страны-члены ООН являются членами Венской конвенции, согласно ей, одним из основополагающих принципов международных отношений является стопроцентное обеспечение безопасности дипломатических миссий и дипломатов любым принимающим государством.

«Комментируя подобные провокационные шаги, атаки на наших дипломатов, дипломатические миссии, в первую очередь, хотел бы отметить, что обязанность каждой принимающей стороны – обеспечение безопасности. Ситуации бывают разные. Мы видим такие провокации во многих странах. Есть страны, которые сами принимают превентивные меры. В некоторых случаях мы сами предупреждаем их, и они принимают быстрые, оперативные меры, предотвращая провокацию. Однако, к сожалению, в некоторых случаях реакции и шаги принимающей стороны, мягко говоря, неадекватные. В таком случае мы, разумеется, выдвигаем серьезные требования, приглашаются послы, им предъявляются ноты протеста», - сказал Байрамов.