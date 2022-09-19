Германия национализирует «дочку» «Газпрома»
Германия национализирует бывшее дочернее предприятие «Газпрома» Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania), сообщает издание Spiegel.
«(Компания) Securing Energy for Europe, уже находящаяся под федеральной опекой, станет государственной собственностью. Компания с главным офисом в Берлине является дочерним предприятием российской государственной компании «Газпром», - пишет издание.
«Газпром» фактически утратил контроль над Gazprom Germania еще в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. 4 апреля власти страны взяли «Gazprom Germania» под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.