Киев заявил о «российских агентах» в оборонном секторе страны

У России есть агенты в оборонном секторе Украины, которые передают информацию в Москву. Это позволяет России предвидеть действия Украины на поле боя, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский, сообщает Reuters.

«Мы не можем недооценивать. У их главного разведывательного управления много агентуры, в том числе в нашем оборонном секторе. Я думаю, что они понимают следующие шаги наших вооруженных сил», - сказал Вениславский.