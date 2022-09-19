Джейхун Байрамов: «Дать кислород» реваншистам – большая безответственность»

«В такой ответственный момент, когда есть шанс достичь мира, «дать кислород» реваншистам, чтобы они делали необоснованные заявления, является политической безответственностью». Об этом в интервью REAL TV сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, двойные стандарты разных стран обычно проявляются в преддверии выборов. Он напомнил, что и во Франции, и в США есть большая армянская диаспора.

«Они поддерживают кампании во время избирательных процессов. Эти процессы, происходящие в мире, являются реалиями политики. Мы должны быть сдержанными. У нас нет иллюзий. Но мы скажем свое слово», - сказал глава МИД.