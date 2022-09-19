Латвия введет визовые ограничения для россиян и белорусов
Латвия введет новые визовые ограничения для россиян и белорусов. Сейм прибалтийской страны утвердил соответствующие поправки к иммиграционному закону, передает портал DELFI.
Согласно новой редакции закона, Латвия прекратит выдавать рабочие визы россиянам. Помимо этого, Сейм ужесточит условия продления вида на жительство для граждан России и Беларуси.
Также отмечается, что проживающие в прибалтийской республике россияне, имеющие постоянный ВНЖ, должны подтвердить владение государственным языком.