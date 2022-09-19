МИД Азербайджана: Вашингтон поддерживает стремление Баку к миру

«Мы продемонстрировали приверженность нашей мирной повестке дня, заявили, что наше предложение о проведении встречи по мирному договору остается в силе. Наш подход был высоко оценен и со стороны США». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью телеканалу REAL TV.

Глава ведомства напомнил, что официальный Баку хочет восстановления мира и стабильности в регионе.

«Если обратить внимание на заявление Госдепартамента, там также содержится призыв продолжить переговоры по мирному договору в кратчайшие сроки. Есть даже идея провести такую встречу до конца сентября. Каждый хочет, чтобы не было напряженности, чтобы в регионе был установлен мир», - подчеркнул глава МИД.

Напомним, что 19 сентября в Нью-Йорке состоялась трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.