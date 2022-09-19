По сообщениям турецких СМИ, грузинские власти опасаются, что возвращающиеся домой турецкие грузовики, ожидающие перед погранпереходом Акташ очередь в 16-километровом транспортном «хвосте», могут быть атакованы из близлежащих армянских сел. Именно по этой причине турецкие грузовики перенаправляются к более надежным в плане безопасности пограничным переходам Сарп и Тюркгёзю, перед которыми, естественно, образовались длинные очереди.

Многокилометровые очереди, образовавшиеся на грузино-турецком пограничном переходе из-за ожесточенных боев, разыгравшихся 12-14 сентября на азербайджано-армянской границе, по-прежнему тормозят приграничное сообщение между двумя странами. Главной причиной стало решение грузинской сторон ы перенаправить грузовые автомобили с турецкими номерными знаками от КПП Акташ вблизи Армении на другие пункты пропуска.

Грузинская таможня заверила водителей турецких грузовиков, что не будет их штрафовать, если они направятся в другие КПП, где процедура проверки будет «ускорена до максимума».

Сообщается, что в октябре 2020 года, во время 44-дневной войны в Карабахе, на несколько турецких грузовиков, стоявших в очереди перед пунктом пропуска Акташ на границе Грузии с Арменией, были совершены нападения. Тогда жители приграничных армянских сел забрасывали грузовики турок камнями, наезжали на них бульдозерами и угрожали водителям.

Сейчас перед погранпереходом Сарп образовалась 15-километровая очередь. И чтобы вернуться домой, в Турцию, «дальнобойщикам» придется простоять в ней не меньше десяти дней.