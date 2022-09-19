Парвиз Шахбазов: Азербайджан увеличит поставки газа в Европу

«Азербайджан увеличит поставки газа в Европу на 40 процентов в годовом исчислении». Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе своего выступления на Румынской международной газовой конференции.

По словам министра, в прошлом году объем поставок составил 8,2 миллиарда кубометров, а в этом году поставки увеличатся на 40 процентов и достигнут уровня почти 11,5 миллиарда кубометров.

«Это означает, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить транспортировку природного газа на европейский энергетический рынок в больших объемах, учитывая всю чувствительность энергетической безопасности в Европе, зная обо всех проблемах, которые существуют здесь с точки зрения энергоснабжения», - заявил Парвиз Шахбазов.