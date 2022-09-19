39-летний азербайджанец, гражданин России, признал свою вину в фальсификации документов и незаконном хранении оружия, но отверг обвинения в своей причастности к подготовке убийств.

Азербайджанец Орхан Асадов, арестованный на Кипре в сентябре прошлого года и, предположительно, направленный спецслужбами Ирана для убийства нескольких израильских бизнесменов, впервые дал показания в суде.

Выступая в среду перед судом присяжных в Никосии, адвокат Орхана Асадова также отверг обвинения в терроризме, заговоре с целью совершения убийства и отмывании денег, которые были выдвинуты против его клиента.

Следующее слушание назначено на 29 ноября. Ожидается, что к этому времени судебное разбирательство, возможно, войдет в существенную стадию.

Напомним, что Орхан Асадов был арестован в прошлом году при переходе из оккупированного Турцией севера острова через контрольно-пропускной пункт в Никосии, где его перехватили сотрудники кипрской полиции. При нем были обнаружены пистолет с глушителем и несколько патронов.

По данному делу также арестованы еще пять человек, в том числе четверо пакистанских доставщиков еды. Обвинения против двух из них были сняты после того, как не удалось доказать их вину.

В то же время удовлетворено ходатайство адвоката Асадова о доступе к заключениям баллистических испытаний оружия, обнаруженного у его клиента. По словам специалистов, пистолет, обнаруженный у Асадова при личном досмотре, оказался непригодным для совершения преступления.

Следует отметить, что несколько дней назад Дэвид Барнеа, директор израильской службы внешней разведки «Моссад», впервые рассказал об операции по предотвращению убийства израильских бизнесменов на Кипре.

Во время выступления на конференции, посвященной борьбе с терроризмом, Барнеа заявил, что «Моссад» предотвратил десятки терактов против своих соотечественников за рубежом, в том числе покушение на жизнь израильских бизнесменов на Кипре.