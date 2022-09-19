Россия планирует мобилизовать миллион человек
Масштабы мобилизации в России могут оказаться втрое выше официально заявленных, сообщили российским СМИ в администрации президента.
Отмечается, что Минобороны поручено призвать в армию до 1 миллиона человек. Такая цифра указана в седьмом, засекреченном пункте указа президента Владимира Путина о мобилизации, который был подписан в среду, утверждает источник. Пункт помечен грифом «для служебного пользования», и Кремль отказался комментировать его содержание.