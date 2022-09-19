Молния ударила в двух детей в Газахе, один из них погиб
В Газахе в двух детей ударила молния, передает АПА.
По данным издания, в городской лечебно-диагностический центр поступили двое детей, которые получили ранения в результате удара молнии.
Как сообщили в медучреждении, один из пострадавших (2011 года рождения) при поступлении в больницу уже был мертв. Состояние другого ребенка (2012 года рождения) оценивается как среднетяжелое. Его лечение продолжается в отделении интенсивной терапии.
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